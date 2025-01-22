Ціна AGG (AGG)
Поточна ціна AGG (AGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62K USD
- зміна ціни AGG протягом дня — +16.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AGG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AGG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AGG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.81%
|30 днів
|$ 0
|-17.54%
|60 днів
|$ 0
|-17.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AGG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+16.81%
-6.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As a Web3 toolbox provider, AGG's primary purpose is to connect IP-based game titles starting from Japanese, facilitating innovation within the gaming industry.
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