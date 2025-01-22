Сьогоднішня ціна AGG (AGG)

Поточна ціна AGG (AGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62K USD

- зміна ціни AGG протягом дня — +16.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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