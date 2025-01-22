Сьогоднішня ціна AgeOfGods (AOG)

Поточна ціна AgeOfGods (AOG) сьогодні становить 0.00497228 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgeOfGods:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 301.84K USD

- зміна ціни AgeOfGods протягом дня — +9.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AOG.