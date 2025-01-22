Ціна AgeOfGods (AOG)
Поточна ціна AgeOfGods (AOG) сьогодні становить 0.00497228 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgeOfGods:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 301.84K USD
- зміна ціни AgeOfGods протягом дня — +9.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgeOfGods до USD становила $ +0.00042488.
За останні 30 днів зміна ціни AgeOfGods до USD становила $ -0.0001162220.
За останні 60 днів зміна ціни AgeOfGods до USD становила $ +0.0017682715.
За останні 90 днів зміна ціни AgeOfGods до USD становила $ +0.0019516872845454326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042488
|+9.34%
|30 днів
|$ -0.0001162220
|-2.33%
|60 днів
|$ +0.0017682715
|+35.56%
|90 днів
|$ +0.0019516872845454326
|+64.61%
Останній аналіз цін AgeOfGods: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+9.34%
-6.79%
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