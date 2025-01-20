Ціна AgentXBT (AGXBT)
Поточна ціна AgentXBT (AGXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.98K USD. Ціна AGXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentXBT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.87K USD
- зміна ціни AgentXBT протягом дня — -66.32%
- циркуляційна пропозиція – 990.29M USD
Отримуйте оновлення цін AGXBT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AGXBT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentXBT до USD становила $ -0.000157046118196481.
За останні 30 днів зміна ціни AgentXBT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AgentXBT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentXBT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000157046118196481
|-66.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentXBT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
-66.32%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AGXBT до AUD
A$--
|1 AGXBT до GBP
￡--
|1 AGXBT до EUR
€--
|1 AGXBT до USD
$--
|1 AGXBT до MYR
RM--
|1 AGXBT до TRY
₺--
|1 AGXBT до JPY
¥--
|1 AGXBT до RUB
₽--
|1 AGXBT до INR
₹--
|1 AGXBT до IDR
Rp--
|1 AGXBT до PHP
₱--
|1 AGXBT до EGP
￡E.--
|1 AGXBT до BRL
R$--
|1 AGXBT до CAD
C$--
|1 AGXBT до BDT
৳--
|1 AGXBT до NGN
₦--
|1 AGXBT до UAH
₴--
|1 AGXBT до VES
Bs--
|1 AGXBT до PKR
Rs--
|1 AGXBT до KZT
₸--
|1 AGXBT до THB
฿--
|1 AGXBT до TWD
NT$--
|1 AGXBT до CHF
Fr--
|1 AGXBT до HKD
HK$--
|1 AGXBT до MAD
.د.م--