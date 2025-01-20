Сьогоднішня ціна AgentXBT (AGXBT)

Поточна ціна AgentXBT (AGXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.98K USD. Ціна AGXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentXBT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.87K USD

- зміна ціни AgentXBT протягом дня — -66.32%

- циркуляційна пропозиція – 990.29M USD

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