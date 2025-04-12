Ціна Agentwood (AWS)
Поточна ціна Agentwood (AWS) сьогодні становить 0.00154253 USD з ринковою капіталізацією $ 106.61K USD. Ціна AWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agentwood:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agentwood протягом дня — -3.51%
- циркуляційна пропозиція – 69.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agentwood до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agentwood до USD становила $ -0.0012401169.
За останні 60 днів зміна ціни Agentwood до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agentwood до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.51%
|30 днів
|$ -0.0012401169
|-80.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agentwood: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-3.51%
-52.84%
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