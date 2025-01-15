Ціна AgentVerse (AGV)
Поточна ціна AgentVerse (AGV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 971.73K USD. Ціна AGV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.46K USD
- зміна ціни AgentVerse протягом дня — +77.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentVerse до USD становила $ +0.00042425.
За останні 30 днів зміна ціни AgentVerse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AgentVerse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentVerse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042425
|+77.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.78%
+77.49%
+60.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly.
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