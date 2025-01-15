Сьогоднішня ціна AgentVerse (AGV)

Поточна ціна AgentVerse (AGV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 971.73K USD. Ціна AGV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.46K USD

- зміна ціни AgentVerse протягом дня — +77.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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