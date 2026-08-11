Сьогоднішня ціна AgentTank

Поточна ціна AgentTank (TANK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TANK до USD становить $ 0 за TANK.

AgentTank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 395, з циркуляційною пропозицією у 999,72M TANK. Протягом останніх 24 годин TANK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04527386, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TANK змінився на -0,25% за останню годину та на +4,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AgentTank (TANK)

Ринкова капіталізація $ 32,40K$ 32,40K $ 32,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,40K$ 32,40K $ 32,40K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 722 937,351599 999 722 937,351599 999 722 937,351599

Поточна ринкова капіталізація AgentTank — $ 32,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TANK — 999,72M, зі загальною пропозицією 999722937.351599. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,40K.