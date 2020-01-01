Токеноміка Agents AI (AGENT) Дізнайтеся ключову інформацію про Agents AI (AGENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agents AI (AGENT) AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Офіційний вебсайт: https://agentsai.org/ Whitepaper: https://docs.agentsai.org/ Купити AGENT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agents AI (AGENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agents AI (AGENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 439,76K $ 439,76K $ 439,76K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 439,76K $ 439,76K $ 439,76K Історичний максимум: $ 0,01554727 $ 0,01554727 $ 0,01554727 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00043976 $ 0,00043976 $ 0,00043976 Дізнайтеся більше про ціну Agents AI (AGENT)

Токеноміка Agents AI (AGENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agents AI (AGENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGENT, досліджуйте ціну токена AGENT в реальному часі!

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