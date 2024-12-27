Сьогоднішня ціна Agents AI (AGENT)

Поточна ціна Agents AI (AGENT) сьогодні становить 0.00363159 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agents AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.10K USD

- зміна ціни Agents AI протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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