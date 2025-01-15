Ціна AgentMe (AGME)
Поточна ціна AgentMe (AGME) сьогодні становить 0.001172 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна AGME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentMe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.75K USD
- зміна ціни AgentMe протягом дня — -29.99%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentMe до USD становила $ -0.000502249553401141.
За останні 30 днів зміна ціни AgentMe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AgentMe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentMe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000502249553401141
|-29.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentMe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.83%
-29.99%
-5.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0
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