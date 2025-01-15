Сьогоднішня ціна AgentMe (AGME)

Поточна ціна AgentMe (AGME) сьогодні становить 0.001172 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна AGME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentMe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.75K USD

- зміна ціни AgentMe протягом дня — -29.99%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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