Ціна Agentik DEX (AGENTIK)
Поточна ціна Agentik DEX (AGENTIK) сьогодні становить 0,00031132 USD з ринковою капіталізацією $ 155,66K USD. Ціна AGENTIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agentik DEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agentik DEX протягом дня — +16,26%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agentik DEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agentik DEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agentik DEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agentik DEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agentik DEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,56%
+16,26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.
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