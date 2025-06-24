Сьогоднішня ціна Agentik DEX (AGENTIK)

Поточна ціна Agentik DEX (AGENTIK) сьогодні становить 0,00031132 USD з ринковою капіталізацією $ 155,66K USD. Ціна AGENTIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agentik DEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Agentik DEX протягом дня — +16,26%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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