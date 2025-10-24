Актуальна ціна Agentic Studio сьогодні становить 0,00394934 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGENTIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGENTIC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Agentic Studio сьогодні становить 0,00394934 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGENTIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGENTIC на MEXC вже зараз.

Докладніше про AGENTIC

Інформація про ціну AGENTIC

Whitepaper AGENTIC

Офіційний вебсайт AGENTIC

Токеноміка AGENTIC

Прогноз ціни AGENTIC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Agentic Studio

Ціна Agentic Studio (AGENTIC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AGENTIC до USD:

$0,00394934
$0,00394934$0,00394934
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Agentic Studio (AGENTIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01998756
$ 0,01998756$ 0,01998756

$ 0,00388743
$ 0,00388743$ 0,00388743

--

--

-1,09%

-1,09%

Актуальна ціна Agentic Studio (AGENTIC) становить $0,00394934. За останні 24 години AGENTIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGENTIC становить $ 0,01998756, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00388743.

Що стосується короткострокових результатів, то AGENTIC змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agentic Studio (AGENTIC)

$ 19,75K
$ 19,75K$ 19,75K

--
----

$ 19,75K
$ 19,75K$ 19,75K

5,00M
5,00M 5,00M

5 000 000,0
5 000 000,0 5 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Agentic Studio — $ 19,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGENTIC — 5,00M, зі загальною пропозицією 5000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,75K.

Історія ціни Agentic Studio (AGENTIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agentic Studio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agentic Studio до USD становила $ -0,0006282373.
За останні 60 днів зміна ціни Agentic Studio до USD становила $ -0,0007853163.
За останні 90 днів зміна ціни Agentic Studio до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0006282373-15,90%
60 днів$ -0,0007853163-19,88%
90 днів$ 0--

Що таке Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Agentic Studio (AGENTIC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Agentic Studio (USD)

Скільки коштуватиме Agentic Studio (AGENTIC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Agentic Studio (AGENTIC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Agentic Studio.

Перегляньте прогноз ціни Agentic Studio вже зараз!

AGENTIC до місцевих валют

Токеноміка Agentic Studio (AGENTIC)

Розуміння токеноміки Agentic Studio (AGENTIC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AGENTIC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Agentic Studio (AGENTIC)

Скільки сьогодні коштує Agentic Studio (AGENTIC)?
Актуальна ціна AGENTIC у USD становить 0,00394934 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AGENTIC до USD?
Поточна ціна AGENTIC до USD — $ 0,00394934. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Agentic Studio?
Ринкова капіталізація AGENTIC — $ 19,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AGENTIC?
Циркуляційна пропозиція AGENTIC — 5,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AGENTIC?
AGENTIC досяг історичної максимальної ціни у 0,01998756 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AGENTIC?
Історична мінімальна ціна AGENTIC становила 0,00388743 USD.
Який обсяг торгівлі AGENTIC?
Актуальний обсяг торгівлі AGENTIC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AGENTIC цього року?
AGENTIC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AGENTIC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Agentic Studio (AGENTIC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 062,83
$111 062,83$111 062,83

+1,04%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,32
$3 949,32$3 949,32

+1,87%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16908
$0,16908$0,16908

+10,32%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,15
$192,15$192,15

+0,59%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,4368
$19,4368$19,4368

+26,05%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,32
$3 949,32$3 949,32

+1,87%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 062,83
$111 062,83$111 062,83

+1,04%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,15
$192,15$192,15

+0,59%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4406
$2,4406$2,4406

+1,31%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,35
$1 125,35$1 125,35

-0,40%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6429
$0,6429$0,6429

+542,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000715
$0,00000715$0,00000715

+301,68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55,20
$55,20$55,20

+124,02%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004167
$0,0004167$0,0004167

+96,00%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5754
$0,5754$0,5754

+91,80%