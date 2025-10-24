Інформація щодо ціни Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01998756$ 0,01998756 $ 0,01998756 Найнижча ціна $ 0,00388743$ 0,00388743 $ 0,00388743 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,09%

Актуальна ціна Agentic Studio (AGENTIC) становить $0,00394934. За останні 24 години AGENTIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGENTIC становить $ 0,01998756, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00388743.

Що стосується короткострокових результатів, то AGENTIC змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agentic Studio (AGENTIC)

Ринкова капіталізація $ 19,75K$ 19,75K $ 19,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,75K$ 19,75K $ 19,75K Циркуляційне постачання 5,00M 5,00M 5,00M Загальна пропозиція 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Agentic Studio — $ 19,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGENTIC — 5,00M, зі загальною пропозицією 5000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,75K.