Інформація щодо ціни AgentForge (AGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,083254$ 0,083254 $ 0,083254 Найнижча ціна $ 0,00847396$ 0,00847396 $ 0,00847396 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна AgentForge (AGE) становить $0,00956599. За останні 24 години AGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGE становить $ 0,083254, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00847396.

Що стосується короткострокових результатів, то AGE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AgentForge (AGE)

Ринкова капіталізація $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AgentForge — $ 9,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGE — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,57K.