Сьогоднішня ціна AgenTensor (AGTS)

Поточна ціна AgenTensor (AGTS) сьогодні становить 0.00779239 USD з ринковою капіталізацією $ 163.64K USD. Ціна AGTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgenTensor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17K USD

- зміна ціни AgenTensor протягом дня — +10.22%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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