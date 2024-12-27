Ціна AgenTensor (AGTS)
Поточна ціна AgenTensor (AGTS) сьогодні становить 0.00779239 USD з ринковою капіталізацією $ 163.64K USD. Ціна AGTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgenTensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17K USD
- зміна ціни AgenTensor протягом дня — +10.22%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgenTensor до USD становила $ +0.00072284.
За останні 30 днів зміна ціни AgenTensor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AgenTensor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgenTensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00072284
|+10.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgenTensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+10.22%
-56.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unveiling AI-Generated Content, Detecting Deepfakes, and Decentralized Mining on Bittensor Subnets. What Does AgenTensor Offer? 🔹 Deepfake Detector: Verify the authenticity of images, text, audio, and video. 🔹 Project Detector: Evaluate social media, websites, and documents for AI-generated patterns. 🔹 AgenTAO Stream: Earn $TAO tokens by staking $AGTS and contributing to network growth through decentralized mining.
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