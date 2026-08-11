Сьогоднішня ціна AgentCraft

Поточна ціна AgentCraft (AGENTCRAFT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGENTCRAFT до USD становить $ 0 за AGENTCRAFT.

AgentCraft наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,578.4, з циркуляційною пропозицією у 100.00B AGENTCRAFT. Протягом останніх 24 годин AGENTCRAFT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGENTCRAFT змінився на -- за останню годину та на -0.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AgentCraft (AGENTCRAFT)

Ринкова капіталізація $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація AgentCraft — $ 11.58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGENTCRAFT — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.58K.