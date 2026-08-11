Сьогоднішня ціна AgentBounty Token

Поточна ціна AgentBounty Token (BOUNTY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOUNTY до USD становить $ 0 за BOUNTY.

AgentBounty Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,494, з циркуляційною пропозицією у 100.00B BOUNTY. Протягом останніх 24 годин BOUNTY торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOUNTY змінився на -- за останню годину та на +3.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AgentBounty Token (BOUNTY)

Ринкова капіталізація $ 20.49K$ 20.49K $ 20.49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.49K$ 20.49K $ 20.49K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AgentBounty Token — $ 20.49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOUNTY — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.49K.