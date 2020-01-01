Токеноміка AgentAlgo (AGENT) Дізнайтеся ключову інформацію про AgentAlgo (AGENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AgentAlgo (AGENT) AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

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Токеноміка та аналіз ціни AgentAlgo (AGENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AgentAlgo (AGENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,91M $ 3,91M $ 3,91M Загальна пропозиція: $ 20,96M $ 20,96M $ 20,96M Циркуляційна пропозиція: $ 20,96M $ 20,96M $ 20,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,91M $ 3,91M $ 3,91M Історичний максимум: $ 1,34 $ 1,34 $ 1,34 Історичний мінімум: $ 0,02553433 $ 0,02553433 $ 0,02553433 Поточна ціна: $ 0,186409 $ 0,186409 $ 0,186409 Дізнайтеся більше про ціну AgentAlgo (AGENT)

Токеноміка AgentAlgo (AGENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AgentAlgo (AGENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AGENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AGENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AGENT, досліджуйте ціну токена AGENT в реальному часі!

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