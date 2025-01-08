Ціна AgentAlgo (AGENT)
Поточна ціна AgentAlgo (AGENT) сьогодні становить 0.7127 USD з ринковою капіталізацією $ 14.94M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentAlgo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 646.63K USD
- зміна ціни AgentAlgo протягом дня — -19.67%
- циркуляційна пропозиція – 20.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentAlgo до USD становила $ -0.1745231828974386.
За останні 30 днів зміна ціни AgentAlgo до USD становила $ +1.3851695104.
За останні 60 днів зміна ціни AgentAlgo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentAlgo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1745231828974386
|-19.67%
|30 днів
|$ +1.3851695104
|+194.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentAlgo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.01%
-19.67%
+55.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
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