Сьогоднішня ціна AgentAlgo (AGENT)

Поточна ціна AgentAlgo (AGENT) сьогодні становить 0.7127 USD з ринковою капіталізацією $ 14.94M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentAlgo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 646.63K USD

- зміна ціни AgentAlgo протягом дня — -19.67%

- циркуляційна пропозиція – 20.96M USD

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