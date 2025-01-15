Сьогоднішня ціна Agent2025 (AGENT2025)

Поточна ціна Agent2025 (AGENT2025) сьогодні становить 0.0172197 USD з ринковою капіталізацією $ 290.60K USD. Ціна AGENT2025 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent2025:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.72K USD

- зміна ціни Agent2025 протягом дня — +1.53%

- циркуляційна пропозиція – 16.88M USD

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