Токеноміка Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Купити ZEEK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 71,48K $ 71,48K $ 71,48K Загальна пропозиція: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M Циркуляційна пропозиція: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 71,48K $ 71,48K $ 71,48K Історичний максимум: $ 0,00130245 $ 0,00130245 $ 0,00130245 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Токеноміка Agent Zeek by Virtuals (ZEEK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEEK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEEK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEEK, досліджуйте ціну токена ZEEK в реальному часі!

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