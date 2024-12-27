Сьогоднішня ціна Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Поточна ціна Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 162.37K USD. Ціна ZEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Zeek by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.04K USD

- зміна ціни Agent Zeek by Virtuals протягом дня — -8.75%

- циркуляційна пропозиція – 998.23M USD

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