Ціна Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)
Поточна ціна Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 162.37K USD. Ціна ZEEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent Zeek by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.04K USD
- зміна ціни Agent Zeek by Virtuals протягом дня — -8.75%
- циркуляційна пропозиція – 998.23M USD
Отримуйте оновлення цін ZEEK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZEEK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent Zeek by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agent Zeek by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent Zeek by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent Zeek by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent Zeek by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.68%
-8.75%
+29.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZEEK до AUD
A$--
|1 ZEEK до GBP
￡--
|1 ZEEK до EUR
€--
|1 ZEEK до USD
$--
|1 ZEEK до MYR
RM--
|1 ZEEK до TRY
₺--
|1 ZEEK до JPY
¥--
|1 ZEEK до RUB
₽--
|1 ZEEK до INR
₹--
|1 ZEEK до IDR
Rp--
|1 ZEEK до PHP
₱--
|1 ZEEK до EGP
￡E.--
|1 ZEEK до BRL
R$--
|1 ZEEK до CAD
C$--
|1 ZEEK до BDT
৳--
|1 ZEEK до NGN
₦--
|1 ZEEK до UAH
₴--
|1 ZEEK до VES
Bs--
|1 ZEEK до PKR
Rs--
|1 ZEEK до KZT
₸--
|1 ZEEK до THB
฿--
|1 ZEEK до TWD
NT$--
|1 ZEEK до CHF
Fr--
|1 ZEEK до HKD
HK$--
|1 ZEEK до MAD
.د.م--