Токеноміка Agent YP by Virtuals (AIYP) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent YP by Virtuals (AIYP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agent YP by Virtuals (AIYP) AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 Купити AIYP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agent YP by Virtuals (AIYP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent YP by Virtuals (AIYP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Загальна пропозиція: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M Циркуляційна пропозиція: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Історичний максимум: $ 0,02600732 $ 0,02600732 $ 0,02600732 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00171626 $ 0,00171626 $ 0,00171626 Дізнайтеся більше про ціну Agent YP by Virtuals (AIYP)

Токеноміка Agent YP by Virtuals (AIYP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent YP by Virtuals (AIYP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIYP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIYP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIYP, досліджуйте ціну токена AIYP в реальному часі!

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