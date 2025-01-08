Сьогоднішня ціна Agent YP by Virtuals (AIYP)

Поточна ціна Agent YP by Virtuals (AIYP) сьогодні становить 0.01458804 USD з ринковою капіталізацією $ 14.57M USD. Ціна AIYP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent YP by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.00K USD

- зміна ціни Agent YP by Virtuals протягом дня — -5.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD

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