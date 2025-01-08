Ціна Agent YP by Virtuals (AIYP)
Поточна ціна Agent YP by Virtuals (AIYP) сьогодні становить 0.01458804 USD з ринковою капіталізацією $ 14.57M USD. Ціна AIYP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent YP by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.00K USD
- зміна ціни Agent YP by Virtuals протягом дня — -5.73%
- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent YP by Virtuals до USD становила $ -0.00088721693582505.
За останні 30 днів зміна ціни Agent YP by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent YP by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent YP by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00088721693582505
|-5.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent YP by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-5.73%
-19.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
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