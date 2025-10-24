Інформація щодо ціни Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01229284 $ 0,01229284 $ 0,01229284 Мін. за 24 год $ 0,01270988 $ 0,01270988 $ 0,01270988 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01229284$ 0,01229284 $ 0,01229284 Макс. за 24 год $ 0,01270988$ 0,01270988 $ 0,01270988 Рекордний максимум $ 0,01562303$ 0,01562303 $ 0,01562303 Найнижча ціна $ 0,01117943$ 0,01117943 $ 0,01117943 Зміна ціни (за 1 год) +1,91% Зміна ціни (1 дн.) +2,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,57%

Актуальна ціна Agent Vilady TV (VILADY) становить $0,01268506. За останні 24 години VILADY торгувався між мінімумом у $ 0,01229284 і максимумом у $ 0,01270988, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VILADY становить $ 0,01562303, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01117943.

Що стосується короткострокових результатів, то VILADY змінився на +1,91% за останню годину, +2,69% за 24 години та на +0,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agent Vilady TV (VILADY)

Ринкова капіталізація $ 127,10K$ 127,10K $ 127,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 127,10K$ 127,10K $ 127,10K Циркуляційне постачання 9,99M 9,99M 9,99M Загальна пропозиція 9 986 284,624013968 9 986 284,624013968 9 986 284,624013968

Поточна ринкова капіталізація Agent Vilady TV — $ 127,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VILADY — 9,99M, зі загальною пропозицією 9986284.624013968. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 127,10K.