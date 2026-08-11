Сьогоднішня ціна Agent Town

Поточна ціна Agent Town (AGENTTOWN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGENTTOWN до USD становить $ 0 за AGENTTOWN.

Agent Town наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 279,91, з циркуляційною пропозицією у 989,03M AGENTTOWN. Протягом останніх 24 годин AGENTTOWN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGENTTOWN змінився на -- за останню годину та на +3,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Agent Town (AGENTTOWN)

Ринкова капіталізація $ 13,28K$ 13,28K $ 13,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,28K$ 13,28K $ 13,28K Циркуляційне постачання 989,03M 989,03M 989,03M Загальна пропозиція 989 033 342,9337456 989 033 342,9337456 989 033 342,9337456

Поточна ринкова капіталізація Agent Town — $ 13,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGENTTOWN — 989,03M, зі загальною пропозицією 989033342.9337456. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,28K.