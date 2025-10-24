Інформація щодо ціни Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0045102 $ 0,0045102 $ 0,0045102 Мін. за 24 год $ 0,00480578 $ 0,00480578 $ 0,00480578 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0045102$ 0,0045102 $ 0,0045102 Макс. за 24 год $ 0,00480578$ 0,00480578 $ 0,00480578 Рекордний максимум $ 0,03724532$ 0,03724532 $ 0,03724532 Найнижча ціна $ 0,00155538$ 0,00155538 $ 0,00155538 Зміна ціни (за 1 год) +1,11% Зміна ціни (1 дн.) +0,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,29%

Актуальна ціна Agent Hustle (HUSTLE) становить $0,00456161. За останні 24 години HUSTLE торгувався між мінімумом у $ 0,0045102 і максимумом у $ 0,00480578, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HUSTLE становить $ 0,03724532, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00155538.

Що стосується короткострокових результатів, то HUSTLE змінився на +1,11% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -32,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agent Hustle (HUSTLE)

Ринкова капіталізація $ 4,56M$ 4,56M $ 4,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,56M$ 4,56M $ 4,56M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 995 253,6723996 999 995 253,6723996 999 995 253,6723996

Поточна ринкова капіталізація Agent Hustle — $ 4,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUSTLE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995253.6723996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,56M.