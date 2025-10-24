Актуальна ціна Agent DORA сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Agent DORA сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AD на MEXC вже зараз.

Докладніше про AD

Інформація про ціну AD

Офіційний вебсайт AD

Токеноміка AD

Прогноз ціни AD

Ціна Agent DORA (AD)

Актуальна ціна 1 AD до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Agent DORA (AD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:32:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Agent DORA (AD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00167666
$ 0,00167666$ 0,00167666

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,48%

-0,48%

Актуальна ціна Agent DORA (AD) становить --. За останні 24 години AD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AD становить $ 0,00167666, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agent DORA (AD)

$ 11,80K
$ 11,80K$ 11,80K

--
----

$ 11,80K
$ 11,80K$ 11,80K

999,40M
999,40M 999,40M

999 400 777,706732
999 400 777,706732 999 400 777,706732

Поточна ринкова капіталізація Agent DORA — $ 11,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AD — 999,40M, зі загальною пропозицією 999400777.706732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,80K.

Історія ціни Agent DORA (AD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent DORA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agent DORA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent DORA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent DORA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-16,89%
60 днів$ 0-29,17%
90 днів$ 0--

Що таке Agent DORA (AD)

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Agent DORA (AD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Agent DORA (USD)

Скільки коштуватиме Agent DORA (AD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Agent DORA (AD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Agent DORA.

Перегляньте прогноз ціни Agent DORA вже зараз!

AD до місцевих валют

Токеноміка Agent DORA (AD)

Розуміння токеноміки Agent DORA (AD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Agent DORA (AD)

Скільки сьогодні коштує Agent DORA (AD)?
Актуальна ціна AD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AD до USD?
Поточна ціна AD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Agent DORA?
Ринкова капіталізація AD — $ 11,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AD?
Циркуляційна пропозиція AD — 999,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AD?
AD досяг історичної максимальної ціни у 0,00167666 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AD?
Історична мінімальна ціна AD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі AD?
Актуальний обсяг торгівлі AD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AD цього року?
AD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:32:33 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

