Інформація щодо ціни Agent DORA (AD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00167666$ 0,00167666 $ 0,00167666 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,48%

Актуальна ціна Agent DORA (AD) становить --. За останні 24 години AD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AD становить $ 0,00167666, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agent DORA (AD)

Ринкова капіталізація $ 11,80K$ 11,80K $ 11,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,80K$ 11,80K $ 11,80K Циркуляційне постачання 999,40M 999,40M 999,40M Загальна пропозиція 999 400 777,706732 999 400 777,706732 999 400 777,706732

Поточна ринкова капіталізація Agent DORA — $ 11,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AD — 999,40M, зі загальною пропозицією 999400777.706732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,80K.