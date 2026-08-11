Сьогоднішня ціна Agent Conductor

Поточна ціна Agent Conductor (AC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AC до USD становить $ 0 за AC.

Agent Conductor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 364, з циркуляційною пропозицією у 99,67B AC. Протягом останніх 24 годин AC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Agent Conductor (AC)

Ринкова капіталізація $ 20,36K$ 20,36K $ 20,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,43K$ 20,43K $ 20,43K Циркуляційне постачання 99,67B 99,67B 99,67B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Agent Conductor — $ 20,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AC — 99,67B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,43K.