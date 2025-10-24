Інформація щодо ціни AGENT BAPO (BAPO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0.34% Зміна ціни (за 7 дн.) -18.89% Зміна ціни (за 7 дн.) -18.89%

Актуальна ціна AGENT BAPO (BAPO) становить --. За останні 24 години BAPO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAPO становить $ 0.00162005, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BAPO змінився на -- за останню годину, -0.34% за 24 години та на -18.89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AGENT BAPO (BAPO)

Ринкова капіталізація $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AGENT BAPO — $ 11.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAPO — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.29K.