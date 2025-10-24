Актуальна ціна AGENT BAPO сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAPO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAPO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AGENT BAPO сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAPO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAPO на MEXC вже зараз.

Докладніше про BAPO

Інформація про ціну BAPO

Офіційний вебсайт BAPO

Токеноміка BAPO

Прогноз ціни BAPO

Ціна AGENT BAPO (BAPO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BAPO до USD:

$0.00011288
$0.00011288$0.00011288
-0.30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни AGENT BAPO (BAPO) в реальному часі
Інформація щодо ціни AGENT BAPO (BAPO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.34%

-18.89%

-18.89%

Актуальна ціна AGENT BAPO (BAPO) становить --. За останні 24 години BAPO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAPO становить $ 0.00162005, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BAPO змінився на -- за останню годину, -0.34% за 24 години та на -18.89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AGENT BAPO (BAPO)

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AGENT BAPO — $ 11.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAPO — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.29K.

Історія ціни AGENT BAPO (BAPO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGENT BAPO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AGENT BAPO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AGENT BAPO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AGENT BAPO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.34%
30 днів$ 0-55.44%
60 днів$ 0-75.83%
90 днів$ 0--

Що таке AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс AGENT BAPO (BAPO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни AGENT BAPO (USD)

Скільки коштуватиме AGENT BAPO (BAPO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AGENT BAPO (BAPO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AGENT BAPO.

Перегляньте прогноз ціни AGENT BAPO вже зараз!

BAPO до місцевих валют

Токеноміка AGENT BAPO (BAPO)

Розуміння токеноміки AGENT BAPO (BAPO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAPO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AGENT BAPO (BAPO)

Скільки сьогодні коштує AGENT BAPO (BAPO)?
Актуальна ціна BAPO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAPO до USD?
Поточна ціна BAPO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AGENT BAPO?
Ринкова капіталізація BAPO — $ 11.29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAPO?
Циркуляційна пропозиція BAPO — 100.00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAPO?
BAPO досяг історичної максимальної ціни у 0.00162005 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAPO?
Історична мінімальна ціна BAPO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BAPO?
Актуальний обсяг торгівлі BAPO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAPO цього року?
BAPO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAPO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для AGENT BAPO (BAPO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

