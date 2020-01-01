Токеноміка Agent Arena by Masa (SN59) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent Arena by Masa (SN59), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни Agent Arena by Masa (SN59) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent Arena by Masa (SN59), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 832,12K $ 832,12K $ 832,12K Загальна пропозиція: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Циркуляційна пропозиція: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M FDV (повністю розведена вартість): $ 832,12K $ 832,12K $ 832,12K Історичний максимум: $ 0,845375 $ 0,845375 $ 0,845375 Історичний мінімум: $ 0,507002 $ 0,507002 $ 0,507002 Поточна ціна: $ 0,659876 $ 0,659876 $ 0,659876 Дізнайтеся більше про ціну Agent Arena by Masa (SN59)

Токеноміка Agent Arena by Masa (SN59): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent Arena by Masa (SN59) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SN59, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SN59, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SN59, досліджуйте ціну токена SN59 в реальному часі!

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