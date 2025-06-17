Ціна Agent Arena by Masa (SN59)
Поточна ціна Agent Arena by Masa (SN59) сьогодні становить 0,712559 USD з ринковою капіталізацією $ 898,56K USD. Ціна SN59 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent Arena by Masa:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agent Arena by Masa протягом дня — +5,32%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent Arena by Masa до USD становила $ +0,0359764.
За останні 30 днів зміна ціни Agent Arena by Masa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent Arena by Masa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent Arena by Masa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0359764
|+5,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent Arena by Masa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,68%
+5,32%
-7,76%
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