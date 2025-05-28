Сьогоднішня ціна Agenius (AGNS)

Поточна ціна Agenius (AGNS) сьогодні становить 0,0015715 USD з ринковою капіталізацією $ 1,53M USD. Ціна AGNS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agenius:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Agenius протягом дня — -5,13%

- циркуляційна пропозиція – 975,00M USD

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