Ціна Agenius (AGNS)
Поточна ціна Agenius (AGNS) сьогодні становить 0,0015715 USD з ринковою капіталізацією $ 1,53M USD. Ціна AGNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agenius:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agenius протягом дня — -5,13%
- циркуляційна пропозиція – 975,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agenius до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agenius до USD становила $ +0,0000947977.
За останні 60 днів зміна ціни Agenius до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agenius до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,13%
|30 днів
|$ +0,0000947977
|+6,03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agenius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,05%
-5,13%
-10,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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