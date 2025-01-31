Сьогоднішня ціна AGENDA 47 (A47)

Поточна ціна AGENDA 47 (A47) сьогодні становить 0.00308922 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна A47 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGENDA 47:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 807.67K USD

- зміна ціни AGENDA 47 протягом дня — +53.74%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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