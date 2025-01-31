Ціна AGENDA 47 (A47)
Поточна ціна AGENDA 47 (A47) сьогодні становить 0.00308922 USD з ринковою капіталізацією $ 3.14M USD. Ціна A47 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGENDA 47:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 807.67K USD
- зміна ціни AGENDA 47 протягом дня — +53.74%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGENDA 47 до USD становила $ +0.0010799.
За останні 30 днів зміна ціни AGENDA 47 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AGENDA 47 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AGENDA 47 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0010799
|+53.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AGENDA 47: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.63%
+53.74%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About Agenda 47 ($A47) Agenda 47 isn’t just a token – it’s a movement for patriots, degens, and meme enthusiasts who believe in financial freedom and fun. What is Agenda 47? Inspired by Trump’s vision of economic empowerment, Agenda 47 combines the power of memes and blockchain technology to build a decentralized financial ecosystem. Whether you are here for the gains or the laughs, $A47 is your gateway to the future of digital wealth. With $A47, you don’t just hold a token; you hold the future. The Burn Mechanism: Turning Words into Value: Every time Trump or Elon Musk mentions Agenda 47 – 470,000 tokens are burned. This permanent reduction in supply fuels scarcity and boosts long-term value, making $A47 a uniquely bullish token.
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