Сьогоднішня ціна AGAWA (AGAWA)

Поточна ціна AGAWA (AGAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50,27K USD. Ціна AGAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGAWA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AGAWA протягом дня — +4,48%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

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