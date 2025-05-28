Ціна AGAWA (AGAWA)
Поточна ціна AGAWA (AGAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50,27K USD. Ціна AGAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGAWA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AGAWA протягом дня — +4,48%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGAWA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AGAWA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AGAWA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AGAWA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,48%
|30 днів
|$ 0
|-62,09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AGAWA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,05%
+4,48%
-4,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.
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