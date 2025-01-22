Сьогоднішня ціна Agatech (AGATA)

Поточна ціна Agatech (AGATA) сьогодні становить 0.00927568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agatech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 197.22 USD

- зміна ціни Agatech протягом дня — +7.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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