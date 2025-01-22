Ціна Agatech (AGATA)
Поточна ціна Agatech (AGATA) сьогодні становить 0.00927568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agatech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 197.22 USD
- зміна ціни Agatech протягом дня — +7.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agatech до USD становила $ +0.00065433.
За останні 30 днів зміна ціни Agatech до USD становила $ -0.0029862606.
За останні 60 днів зміна ціни Agatech до USD становила $ -0.0037014025.
За останні 90 днів зміна ціни Agatech до USD становила $ -0.017232330111178884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00065433
|+7.59%
|30 днів
|$ -0.0029862606
|-32.19%
|60 днів
|$ -0.0037014025
|-39.90%
|90 днів
|$ -0.017232330111178884
|-65.00%
Останній аналіз цін Agatech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+7.59%
-15.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agata Token transcends the typical role of a cryptocurrency, embodying the foundation of the Agatech ecosystem. Ingeniously designed for diverse utility, it stands as the key currency for governance, staking, and accessing a variety of services within the Agatech network. Holding Agata Tokens empowers users to shape the ecosystem's evolution and strategic direction via a democratic voting process. Staking these tokens opens doors to numerous advantages, including reward accrual, transaction fee reductions, and privileged access to elite features. Agata Token is, in essence, the vital energy source for Agatech, integral to the seamless operation and comprehensive functionality of the entire ecosystem.
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