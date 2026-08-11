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Поточна ціна Agartha сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AGARTHA становить 40,967 USD. Відстежуйте оновлення цін AGARTHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Agartha сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AGARTHA становить 40,967 USD. Відстежуйте оновлення цін AGARTHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AGARTHA

Інформація про ціну AGARTHA

Що таке AGARTHA

Офіційний вебсайт AGARTHA

Токеноміка AGARTHA

Прогноз ціни AGARTHA

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Ціна Agartha (AGARTHA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AGARTHA до USD:

$0.00004097
$0.00004097$0.00004097
-4.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Agartha (AGARTHA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:36:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Agartha

Поточна ціна Agartha (AGARTHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGARTHA до USD становить $ 0 за AGARTHA.

Agartha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,967, з циркуляційною пропозицією у 999.73M AGARTHA. Протягом останніх 24 годин AGARTHA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGARTHA змінився на +0.06% за останню годину та на +5.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Agartha (AGARTHA)

$ 40.97K
$ 40.97K$ 40.97K

--
----

$ 40.97K
$ 40.97K$ 40.97K

999.73M
999.73M 999.73M

999,734,575.066875
999,734,575.066875 999,734,575.066875

Поточна ринкова капіталізація Agartha — $ 40.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGARTHA — 999.73M, зі загальною пропозицією 999734575.066875. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.97K.

Історія ціни Agartha у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-4.11%

+5.21%

+5.21%

Історія ціни Agartha (AGARTHA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agartha до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Agartha до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agartha до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agartha до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.11%
30 днів$ 0-38.74%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Agartha

Прогноз ціни Agartha (AGARTHA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AGARTHA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Agartha (AGARTHA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Agartha потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Agartha у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AGARTHA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Agartha.

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Ресурс Agartha (AGARTHA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Agartha

Яка реальна ціна Agartha сьогодні?

Живуча ціна Agartha становить ₴, змінившись на -4.11% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для AGARTHA?

AGARTHA торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Agartha сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують AGARTHA?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що AGARTHA демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Agartha?

З капіталізацією ₴1805475.17480501920000, Agartha займає #7322 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав AGARTHA останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Agartha порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку AGARTHA?

Основні фактори включають обігове надання (999734575.066875 токенів), результати категорії у Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Agartha

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:36:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Agartha (AGARTHA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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