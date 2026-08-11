Сьогоднішня ціна Agartha

Поточна ціна Agartha (AGARTHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGARTHA до USD становить $ 0 за AGARTHA.

Agartha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,967, з циркуляційною пропозицією у 999.73M AGARTHA. Протягом останніх 24 годин AGARTHA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AGARTHA змінився на +0.06% за останню годину та на +5.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Agartha (AGARTHA)

Ринкова капіталізація $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K Циркуляційне постачання 999.73M 999.73M 999.73M Загальна пропозиція 999,734,575.066875 999,734,575.066875 999,734,575.066875

Поточна ринкова капіталізація Agartha — $ 40.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGARTHA — 999.73M, зі загальною пропозицією 999734575.066875. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.97K.