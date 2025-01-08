Сьогоднішня ціна Afyonspor Fan Token (AFYON)

Поточна ціна Afyonspor Fan Token (AFYON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34K USD. Ціна AFYON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Afyonspor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD

- зміна ціни Afyonspor Fan Token протягом дня — -6.74%

- циркуляційна пропозиція – 14.24M USD

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