Ціна Afyonspor Fan Token (AFYON)
Поточна ціна Afyonspor Fan Token (AFYON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34K USD. Ціна AFYON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Afyonspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD
- зміна ціни Afyonspor Fan Token протягом дня — -6.74%
- циркуляційна пропозиція – 14.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Afyonspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Afyonspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Afyonspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Afyonspor Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.74%
|30 днів
|$ 0
|-36.58%
|60 днів
|$ 0
|-29.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Afyonspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.57%
-6.74%
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ayfonspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Bitci Baskonia provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.
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