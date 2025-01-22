Сьогоднішня ціна Aftermath Staked SUI (AFSUI)

Поточна ціна Aftermath Staked SUI (AFSUI) сьогодні становить 4.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aftermath Staked SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20M USD

- зміна ціни Aftermath Staked SUI протягом дня — +7.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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