Ціна Aftermath Staked SUI (AFSUI)
Поточна ціна Aftermath Staked SUI (AFSUI) сьогодні становить 4.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aftermath Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20M USD
- зміна ціни Aftermath Staked SUI протягом дня — +7.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aftermath Staked SUI до USD становила $ +0.337786.
За останні 30 днів зміна ціни Aftermath Staked SUI до USD становила $ +0.4331611240.
За останні 60 днів зміна ціни Aftermath Staked SUI до USD становила $ +1.5671823200.
За останні 90 днів зміна ціни Aftermath Staked SUI до USD становила $ +2.7811335629370776.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.337786
|+7.50%
|30 днів
|$ +0.4331611240
|+8.95%
|60 днів
|$ +1.5671823200
|+32.38%
|90 днів
|$ +2.7811335629370776
|+135.08%
Останній аналіз цін Aftermath Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+7.50%
+2.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aftermath's liquid staked token that you receive when you stake SUI through their protocol
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