Сьогоднішня ціна Afroman

Поточна ціна Afroman (FRO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRO до USD становить $ 0 за FRO.

Afroman наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78 090, з циркуляційною пропозицією у 999,14M FRO. Протягом останніх 24 годин FRO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRO змінився на +1,46% за останню годину та на +20,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Afroman (FRO)

Ринкова капіталізація $ 78,09K$ 78,09K $ 78,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,09K$ 78,09K $ 78,09K Циркуляційне постачання 999,14M 999,14M 999,14M Загальна пропозиція 999 139 873,728606 999 139 873,728606 999 139 873,728606

Поточна ринкова капіталізація Afroman — $ 78,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRO — 999,14M, зі загальною пропозицією 999139873.728606. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,09K.