Ціна Afrix (AFX)
Поточна ціна Afrix (AFX) сьогодні становить 0.00020699 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Afrix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Afrix протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Afrix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Afrix до USD становила $ +0.0002394180.
За останні 60 днів зміна ціни Afrix до USD становила $ +0.0001621925.
За останні 90 днів зміна ціни Afrix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0002394180
|+115.67%
|60 днів
|$ +0.0001621925
|+78.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Afrix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Token Afrix (AFX) is an integral part of the Wethio ecosystem.
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