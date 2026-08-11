Яка зараз ціна Africarare?

Живуча ціна Africarare (UBU) становить ₴0.1139530389031282256000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Africarare позиціонується на ринку?

Наразі Africarare займає #2017 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴113954052.63785299728000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу UBU?

Обсяг токенів у обігу UBU становить 1000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Africarare за останню добу?

За останню добу Africarare торгувався в діапазоні від ₴0.1139142525310500048000 (мінімум за 24 години) до ₴0.1164106844793573072000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Africarare віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Africarare досяг найвищого значення за всю історію — ₴4.05463037112700688000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0846609536537364512000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують UBU?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Africarare?

Поточне зміщення ціни на -1.58% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Metaverse,Polygon Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.