Токеноміка Africa Kids Token (AKIDS) Дізнайтеся ключову інформацію про Africa Kids Token (AKIDS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Africa Kids Token (AKIDS) Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Офіційний вебсайт: https://www.africakidstoken.com/ Whitepaper: https://docs.africakidstoken.com/ Купити AKIDS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Africa Kids Token (AKIDS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Africa Kids Token (AKIDS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,29K $ 38,29K $ 38,29K Загальна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Циркуляційна пропозиція: $ 996,44M $ 996,44M $ 996,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,42K $ 38,42K $ 38,42K Історичний максимум: $ 0,00575458 $ 0,00575458 $ 0,00575458 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Africa Kids Token (AKIDS)

Токеноміка Africa Kids Token (AKIDS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Africa Kids Token (AKIDS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AKIDS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AKIDS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AKIDS, досліджуйте ціну токена AKIDS в реальному часі!

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