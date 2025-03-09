Ціна Africa Kids Token (AKIDS)
Поточна ціна Africa Kids Token (AKIDS) сьогодні становить 0.00341821 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна AKIDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Africa Kids Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.70K USD
- зміна ціни Africa Kids Token протягом дня — +5.68%
- циркуляційна пропозиція – 998.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Africa Kids Token до USD становила $ +0.00018362.
За останні 30 днів зміна ціни Africa Kids Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Africa Kids Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Africa Kids Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018362
|+5.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Africa Kids Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
+5.68%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.
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