Сьогоднішня ціна Africa Kids Token (AKIDS)

Поточна ціна Africa Kids Token (AKIDS) сьогодні становить 0.00341821 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна AKIDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Africa Kids Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.70K USD

- зміна ціни Africa Kids Token протягом дня — +5.68%

- циркуляційна пропозиція – 998.01M USD

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