Сьогоднішня ціна Afreum (AFR)

Поточна ціна Afreum (AFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.91M USD. Ціна AFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Afreum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.96K USD

- зміна ціни Afreum протягом дня — -8.05%

- циркуляційна пропозиція – 5.65B USD

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