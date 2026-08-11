Сьогоднішня ціна AFK Heroes Idle RPG

Поточна ціна AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AFKHERO до USD становить $ 0 за AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43,968, з циркуляційною пропозицією у 944.82M AFKHERO. Протягом останніх 24 годин AFKHERO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AFKHERO змінився на +0.18% за останню годину та на -0.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

Ринкова капіталізація $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K Циркуляційне постачання 944.82M 944.82M 944.82M Загальна пропозиція 944,815,485.834237 944,815,485.834237 944,815,485.834237

Поточна ринкова капіталізація AFK Heroes Idle RPG — $ 43.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AFKHERO — 944.82M, зі загальною пропозицією 944815485.834237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.97K.