Сьогоднішня ціна affine

Поточна ціна affine (SN120) сьогодні становить $ 12,27, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN120 до USD становить $ 12,27 за SN120.

affine наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 517 306, з циркуляційною пропозицією у 3,79M SN120. Протягом останніх 24 годин SN120 торгувався між $ 11,72 (мінімум) та $ 12,83 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 30,83, тоді як історичний мінімум — $ 0,138582.

У короткостроковій динаміці SN120 змінився на -0,25% за останню годину та на +18,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,69M.

Ринкова інформація щодо affine (SN120)

Ринкова капіталізація $ 46,52M$ 46,52M $ 46,52M Обсяг (за 24 год) $ 3,69M$ 3,69M $ 3,69M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,52M$ 46,52M $ 46,52M Циркуляційне постачання 3,79M 3,79M 3,79M Загальна пропозиція 3 792 366,290348598 3 792 366,290348598 3 792 366,290348598

Поточна ринкова капіталізація affine — $ 46,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,69M. Циркуляційна пропозиція SN120 — 3,79M, зі загальною пропозицією 3792366.290348598. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,52M.