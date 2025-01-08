Сьогоднішня ціна Affi Network (AFFI)

Поточна ціна Affi Network (AFFI) сьогодні становить 0.02812784 USD з ринковою капіталізацією $ 28.13K USD. Ціна AFFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Affi Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.77 USD

- зміна ціни Affi Network протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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