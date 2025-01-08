Ціна AFEN Blockchain (AFEN)
Поточна ціна AFEN Blockchain (AFEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.59K USD. Ціна AFEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AFEN Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.00 USD
- зміна ціни AFEN Blockchain протягом дня — -6.66%
- циркуляційна пропозиція – 183.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AFEN Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AFEN Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AFEN Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AFEN Blockchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.66%
|30 днів
|$ 0
|-7.83%
|60 днів
|$ 0
|+137.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AFEN Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-6.66%
+8.62%
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