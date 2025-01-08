Сьогоднішня ціна AFEN Blockchain (AFEN)

Поточна ціна AFEN Blockchain (AFEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.59K USD. Ціна AFEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AFEN Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.00 USD

- зміна ціни AFEN Blockchain протягом дня — -6.66%

- циркуляційна пропозиція – 183.20M USD

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