Сьогоднішня ціна Aevum (AEVUM)

Поточна ціна Aevum (AEVUM) сьогодні становить 0.00521946 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEVUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aevum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.80 USD

- зміна ціни Aevum протягом дня — -2.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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