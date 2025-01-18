Ціна Aethra AI (AETHRA)
Поточна ціна Aethra AI (AETHRA) сьогодні становить 0.00887383 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETHRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aethra AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.00K USD
- зміна ціни Aethra AI протягом дня — +20.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aethra AI до USD становила $ +0.00153584.
За останні 30 днів зміна ціни Aethra AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aethra AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aethra AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00153584
|+20.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aethra AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.33%
+20.93%
-9.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI & Blockchain-Powered Workforce Solutions | Real-time talent matching, credential verification, and tools for global industries. AETHRA is an advanced workforce management platform designed to streamline hiring, certification, and workforce planning. By leveraging the power of AI, blockchain, and SaaS technology, AETHRA connects industries with the right talent quickly and efficiently while ensuring compliance and scalability. Built to address the challenges of modern workforce management, AETHRA empowers businesses to reduce inefficiencies, improve compliance, and achieve better outcomes. Core Features AI-powered matchmaking to reduce hiring delays. Blockchain-secured certification management for compliance. Predictive workforce analytics to optimize planning. Seamless integration with existing HR tools like SAP and Microsoft Project. Why AETHRA ? Modern workforce management is evolving rapidly, presenting challenges in adapting to change, fostering collaboration, and leveraging technology effectively. Real-World Impact AETHRA doesn’t just promise results—it delivers them. Example: AETHRA reduced onboarding time for INEOS ONE by 40%, helping the company meet strict deadlines These solutions streamline workflows, enhance compliance, and reduce costs, empowering businesses to operate at peak efficiency. Mission Revolutionizing workforce management through seamless, scalable solutions that empower industries and professionals worldwide to thrive and succeed in an ever-evolving global market. Vision Creating a sustainable and inclusive future where businesses not only excel but also innovate, while individuals are empowered to grow, thrive, and realize their fullest potential in a connected and dynamic world.
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