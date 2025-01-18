Сьогоднішня ціна Aethra AI (AETHRA)

Поточна ціна Aethra AI (AETHRA) сьогодні становить 0.00887383 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETHRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aethra AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.00K USD

- зміна ціни Aethra AI протягом дня — +20.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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