Ціна AetherX (AETX)
Поточна ціна AetherX (AETX) сьогодні становить 0.01577021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AetherX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AetherX протягом дня — +1.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AetherX до USD становила $ +0.00027521.
За останні 30 днів зміна ціни AetherX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AetherX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AetherX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027521
|+1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AetherX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+1.78%
-14.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.
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