Сьогоднішня ціна AetherX (AETX)

Поточна ціна AetherX (AETX) сьогодні становить 0.01577021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AetherX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AetherX протягом дня — +1.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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